Bursaspor, taktik ağırlıklı çalıştı

TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.