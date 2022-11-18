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Bursaspor, taktik ağırlıklı çalıştı

Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugün taktik ağırlıklı bir idman yaparken, ilk kez sonuçlandırma oyunu oynandı.

18 Kasım 2022, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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Bursaspor, taktik ağırlıklı çalıştı

TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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