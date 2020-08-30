Bursaspor Kulübü’nde saat 17.00’de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.

Süper Lig’in 2016-17 sezonunda Bursaspor’un deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı.

40 yaşındaki Mustafa Er ile anlaşmanın yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)