1. Lig’e düşen ancak ‘Yeniden Zirveye’ sloganı ile hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor, 6 haftalık periyotta taraftarına umut verdi.

Lige 3-1’lik Karagümrük mağlubiyeti ile başlayan Yeşil-Beyazlılar daha sonra Akhisar, Eskişehir ve Osmanlı gibi güçlü rakiplerini devirmeyi başardı.

Timsah, Adana Demir deplasmanında kaybetse de Erzurumspor karşılaşmasını 1-0 kazanmasını bildi.

Yeşil-Beyazlılar, bu hafta Altay’ı da yenerek, milli ara sonrasında yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.



