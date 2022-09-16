Bursaspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına devam etti

Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor , bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda dar alanda çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig’in 5. haftasında sahasında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

İHA

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