Bursaspor-Sivas Belediyespor maç sonucu: 6-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Bursaspor sahasında Sivas Belediyespor’u 6-0 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Raşit Yorgancılar xxx, Abdülhamit Söyler xxx, Buğur Han Güler xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Abdullah Tazgel xxx, Furkan Emre Güler xx (Kerem Kök dk. 46 xxx), Ozan İsmail Koç xxx (Emre Tepegöz dk. 68 xx), Kubilay Sönmez xxxx (Deniz Drik Knibbe dk. 68 xx), Berat Altındiş xxxx (Tuğhan Yıldız dk. 75 xx), Enver Cenk Şahin xxxx, Eren Tunalı xxxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Mustafa Genç xxxx, Hamza Baran Arıkan xxxx (Bilal Güney dk. 75 xx)
Sivas Belediyespor: Doğukan Özkan x, Uğur Bulut x, Oğuzhan Bozkurt xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Gökhan Berkay Yıldız x (Egehan Gök dk. 46 x), Ömer İnan xx, Tufan Kelleci xx, Celal Emir Dede xx, Emre Bayram x (Tarık Kurt dk. 46 x), Barış Bozdilki x, Safa Yıldırım x (Semih Kahraman dk. 46 x)
Goller: Berat Altındiş (dk. 12) (dk. 43), Enver Cenk Şahin (dk. 48, 64 ve 71) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Berkay Yıldız, Ömer İnan, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)