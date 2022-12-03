Bursaspor-Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 17'nci hafta maçında Bursaspor , sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. 15 puanda kalan Bursaspor, küme düşme hattında yer aldı. Şanlıurfaspor ise 33 puanla liderliğini sürdürdü.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Sezgin Şahbaz, Zafer Gayretli
BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Baran Karagöz, Ozan İsmail Koç (Barış Dalkıran Dk. 86), Bilal Güney (Mustafa Genç Dk. 46), Enver Cenk Şahin (Eren Tunalı Dk. 64), Samet Bozkurt, Emre Tepegöz (Tuğhan Yıldız Dk. 64), Melih Sağlam, Berat Altındiş
ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ, İbrahim Sürgüllü, Semih Karadeniz, Barış Gök, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Behlül Aydın (Mustafa Durak Dk. 84), Erkam Develi (Bünyamin Balat Dk. 71), Mert Çapar (Ömer Uzun Dk. 84), Ethem Erboğa (Enes Tubluk Dk. 64), Şahin Fıstıkçı (Mehmet Alp Kurt Dk. 71)
GOLLER: Behlül Aydın (Dk. 12) (Dk. 49) (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Emre Tepegöz, Samet Bozkurt, Bilal Güney, Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı (Bursaspor), İbrahim Sürgüllü, Ömer Uzun (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Mehmet Alp Kurt (Dk. 90+2) (Şanlıurfaspor)
DHA