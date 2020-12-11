TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. haftanın en kritik maçlarından birisi Bursa'da oynanacak. Transfer yasağını kaldıramayan ve altyapıdan çıkardığı oyuncularıyla alkış toplayan bir performans sergileyen Bursaspor , yaptığı dikkat çeken transferlere rağmen istediği yerde olmayan Samsunspor'u konuk edecek. Ligde sadece 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor, 21 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi Bursaspor ise 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Bursaspor, hafta içerisinde çıktığı Bandırma deplasmanında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yenerek, iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Yılport Samsunspor ise sahasında Menemenspor ile oynadığı mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

12 Aralık Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Bursaspor - Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak 90 dakika TRT Spor ve beIN SPORTS MAX ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Bursaspor - Samsunspor muhtemel 11'ler:

Bursaspor: Canberk, Ramazan, Cüneyt, Furkan, Onur, Burak, Emirhan, Batuhan, Burak, Ali Akman

Samsunspor: Nurullah, Erhan, Erkam, Yalçın, Kerem, Ferhat, Savicevic, Guido, Burak Çalık, Gökhan, Nadir Çiftçi

Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam için, duygusal bir mücadele olacak. Sağlam, 2009/10 sezonunda Bursaspor’un teknik direktörü olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 13’üncü kez Bursa temsilcisine rakip olacak Sağlam’ın takımları; 6 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Bursaspor, ligin en golcü takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 22 kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisi, 22 gollü Adana Demirspor’un ardından en fazla gol atan takım konumunda. Yeşil beyazlıların 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da, 8 golle takımın en golcü ismi. Yılport Samsunspor ise 16 kez gol sevinci yaşarken; Burak Çalık, Guido Koçer ve İlyas Kubilay Yavuz ikişer gol kaydetti.

İç sahadaki 6 maça çıkan Bursaspor, üçer kez galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu mücadelelerin dördünde öne geçen Bursa temsilcisi, sadece ikisini kazanabildi. Bir kez de geriden gelerek kazanan Bursa ekibi, diğer maçlarda mağlup oldu. Yılport Samsunspor ise 4 kez geriye düşerken; sadece bir kez yenildi.