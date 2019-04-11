Spor Toto Süper Lig’de 28’inci hafta Bursa’da açılıyor. Şiddetle puanlara ihtiyaç duyan iki ekibi karşı karşıya getirecek maçta Bursaspor, Trabzonspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak bu mücadele saat 20.30’da başlayacak. Ev sahibi yeşil beyazlılar, haftaya 28 puanla 15’inci sırada girerken, bordo mavili ekip ise 46 puanla 4’üncü basamakta yer alıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

86'NCI RANDEVU

İki ekip Süper Lig’de şu ana dek 85 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Trabzonspor’un üstünlüğü göze çarpıyor. 43 maçtan galip ayrılan taraf bordo mavililer olurken, yeşil beyazlılar 12 kez kazanabildi, geride kalan 30 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Hugo Rodallega ile öne geçen Karadeniz ekibi karşısında Bursaspor, son dakikalarda Allano Lima’nın golüyle eşitliği sağlamıştı.

MESUT BAKKAL İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz hafta alınan Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik adam değişikliğine giden Bursaspor’da Samet Aybaba’nın yerine gelen Mesut Bakkal, yeşil beyazlı kulübün başında ilk maçına çıkacak. Süper Lig'de görev yaptığı son dört takımla çıktığı ilk Süper Lig maçlarının üçünü kazanan Mesut Bakkal, tek yenilgisini Gençlerbirliği'nin başında Trabzonspor karşısında aldı. Mesut Bakkal, Ünal Karaman ile de teknik direktör olarak 3 kez karşılaşırken, bu 3 maçı da kazanan Bakkal’ın takımları oldu.

NİSAN AYLARI BURSASPOR’A YARAMIYOR

Bu sezon kümede kalma savaşı veren Bursaspor cephesi uzun süredir galibiyete hasret bir görüntü çiziyor. Süper Lig’deki son 13 maçında yalnızca 3 galibiyet alan yeşil beyazlılar, bu süreçteki diğer maçlarında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nisan aylarında oynanan maçlar ise Bursaspor’a yaramıyor. Daha önce yeşil beyazlılar, nisan aylarında 7 kez Trabzonspor ile ligde karşılaşırken 6’sında yenildi, birinde berabere kaldı.