Bursaspor, Play-Off iddiasını korudu

Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor karşısında devreye 2-1 geride girmesine karşın, mücadelenin son anlarına doğru bulduğu gollerle müsabakadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 34’e yükselten Bursa temsilcisi, Play-Off iddiasını da korudu. Ligde normal sezonun bitimine 10 hafta kala, Bursa ekibinin Play-Off hattı ile arasındaki 7 puanlık fark devam ediyor.

Karşılaşmada kritik bir dönüş gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon ligde ikinci kez bu başarıyı sergiledi. Bursa ekibi, ligin 8. haftasında da, yine evinde Boluspor’a karşı yenik duruma düşmesine karşın müsabakadan 4-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu sezon ligde 8 kez geriye düşen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerden 7 puan çıkardı. 5 karşılaşmada ise Bursaspor, rakiplerine mağlup oldu.

Bursaspor, Akhisarspor maçıyla birlikte galibiyet hasretine de son verdi. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerden yalnızca bir puan toplarken; Akhisarspor’da alınan 3 puanın ardından hem bu özlemi sona erdi, hem de Play-Off yarışından kopmadı. Aynı zamanda Bursa ekibi, evinde de 3 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı.

Bursa temsilcisi, 3 maçlık gol özlemini de bu maç ile birlikte dindirdi. Ligin ilk 20 haftasında tüm lig müsabakalarında gol ve goller bulmasına karşın; üst üste 3 maç rakip fileleri havalandıramayan Bursaspor, Akhisarspor ağlarına 3 gol bıraktı. Maçta gol katkısı veren isimlerden Emirhan Aydoğan ve Burak Kapacak 6., Özer Hurmacı ise 2. kez bu sezon ligdeki golünü kaydetti.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)