Bursaspor öne geçtiği maçlarda 10 puan kaybetti

TFF 1.Lig’in 6. haftasında Menemenspor’a 2-1 mağlup eden Bursaspor’da, beklenen sıkıntı yeniden gerçekleşti. Yeşil beyazlılar, bu sezon iyi başladığı maçların sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bursaspor, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan kaybetti.

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçen Bursa ekibi, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Giresunspor maçında da ilk golü atan takım olan Bursaspor, yine sahadan 2-1’lik skorla puansız ayrıldı. En dikkat çeken olay ise Tuzlaspor maçında oldu. Rakibi karşısında 3-0’ı yakalayan yeşil beyazlılar, 90 dakikanın sonunda 3-3’lük skora razı oldu. Son olarak da Menemenspor mücadelesinde öne geçen Bursaspor, son dakikada yendiği golle 2-1 yenildi ve yine puan çıkartamadı.

İHA