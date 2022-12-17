Bursaspor-Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Bursaspor sahasında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Selim Özen yönetecek. Özen'in yardımcılığınıSinan Bilenve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Atmaca olacak. Küme düşme hattında yer alan yeşil-beyazlı ev sahibi takım mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Bursaspor son dört maçını da kaybederken, 14. sırada bulunan Nazilli Belediyespor da üst sıralara tırmanmak için mücadele ortaya koyacak.

Hazırlıklar tamamlandı

TFF 2. Lig’in 19. haftasında sahasında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Özlüce Tesisleri’nde kamp yapan futbolcular ,hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.