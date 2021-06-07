Bursaspor Mustafa Er ile devam dedi! Batalla sürprizi...
Bursaspor'da başkanlığa Hayrettin Gülgüler'in gelmesinin ardından teknik direktör kararı da belli oldu. Geçen sezon takımı çalıştıran Mustafa Er göreve devam ederken efsane isimlerden Batalla da teknik ekibin içinde yer alacak
Bursaspor 'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon da takımda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mustafa Er'in ekibinde Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz görev yapacak.