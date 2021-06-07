Bursaspor Mustafa Er ile devam dedi! Batalla sürprizi...

Bursaspor 'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon da takımda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mustafa Er'in ekibinde Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz görev yapacak.