MENÜ

Bursaspor Mustafa Er ile devam dedi! Batalla sürprizi...

Bursaspor'da başkanlığa Hayrettin Gülgüler'in gelmesinin ardından teknik direktör kararı da belli oldu. Geçen sezon takımı çalıştıran Mustafa Er göreve devam ederken efsane isimlerden Batalla da teknik ekibin içinde yer alacak

07 Haziran 2021, Pazartesi 23:44 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor Mustafa Er ile devam dedi! Batalla sürprizi...

Bursaspor 'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon da takımda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mustafa Er'in ekibinde Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz görev yapacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...