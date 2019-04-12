Geçtiğimiz hafta alınan Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik adam değişikliğine giden Bursaspor’da Samet Aybaba’nın yerine gelen Mesut Bakkal, Yeşil-Beyazlı kulübün başında ilk maçına çıkacak.

Süper Lig’de görev yaptığı son 4 takımla çıktığı ilk Süper Lig maçlarının üçünü kazanan Mesut Bakkal, tek yenilgisini Gençlerbirliği’nin başında Trabzonspor karşısında aldı.

Mesut Bakkal, Ünal Karaman ile de teknik direktör olarak 3 kez karşılaşırken, bu 3 maçı da kazanan Bakkal’ın takımları oldu.

Timsah’ta bu kritik mücadele öncesi forvet Sakho’nun takıma dönmesi ise moralleri yerine getirdi.