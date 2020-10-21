Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde Menemenspor maçının oynanacağı İzmir'e hareket edecek.

İHA