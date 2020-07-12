Bursaspor - Menemenspor maç sonucu: 2-2

TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Bursaspor, sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak ilk iki sıra şansını zora soktu. İlk yarıda David Domgjonas’ın şok golüyle geriye düşen Bursa temsilcisi, Yevgen Seleznov’un penaltıdan attığı iki gol ile öne geçerek soyunma odasına da üstün girdi. Ancak ikinci yarının başında Mehmet Boztepe’nin golüne engel olamayan Bursaspor, kalan dakikalarda öne geçme şanslarını ise değerlendiremedi. Her iki ekibin de önemli gol fırsatlarından yararlanamadığı maçta taraflar birer puan razı oldu. Maçta Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 56’ya yükseltirken, Ekol Göz Menemenspor’un puanı ise 43 oldu.

5’inci dakikada Traore’nin serbest atıştan savunma arkasına attığı topa Yevgen Seleznov hareketlendi. Ancak kaleci Gantian Selmani erken davranarak müdahalede bulundu. Karambole düşen top, Abdullahi Shehu’nun vuruşu sonrası savunmanın engellemesiyle kornere çıktı.

12’nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Abdullahi Shehu’nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Traore’nin, ceza sahası çizgisinin gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

15’inci dakikada Ekol Göz Menemenspor öne geçti. Tayfun Aydoğan kullandığı serbest vuruşta topu kale ağzına doğru gönderdi. Savunmadan sıyrılan David Domgjonas’ın vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu çelerken, kale ağzında pozisyonunu tamamlayan Domgjonas, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

18’inci dakikada Bursaspor’un soldan kullandığı korner sonrası altıpas çizgisine yakın bir noktadan yükselen Anıl Karaer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

24'üncü dakikada beraberlik için rakip kalede etkisini artıran Bursaspor, penaltı kazandı. Cem Çelik’in ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası Burak Altıparmak yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek beyaz noktayı gösterdi. Devamında topun başına geçen Yevgen Seleznov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

40'ıncı dakikada Bursaspor öne geçti. 39’uncu dakikada ceza sahası içerisinde topa yönelen Traore, kaleci ile karşı karşıya kalırken o esnada Okanlawon Olatunbosun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha beyaz noktayı gösterirken, 40’ıncı dakikada topun başına geçen Yevgen Seleznov, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

47'nci dakikada korner vuruşu sonrası savunmanın topu uzaklaştırma çabası yetersiz kaldı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada sağ çaprazdan topla buluşan Mehmet Boztepe vuruşunu yaptı. David Domgjonas’ın üzerinden atladığı meşin yuvarlak uzak kale direğine doğru yönelip çarparak ağlarla buluştu: 2-2.

51’inci dakikada Bursaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayının içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, kaleci ile karşı karşıya kalırken, yaptığı dokunuşta kaleci Gentian Selmani’nin müdahalesiyle top uzaklaştırıldı.

53’üncü dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Kapacak, yerden sert vururken kaleci Gentian Selmani tuttuğu köşede uzanarak topu son anda kornere çeldi. Kornerden gelen topa iyi yükselen Anıl Karaer’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60’ıncı dakikada Bursaspor yine gole yaklaştı. Burak Kapacak’ın pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Yevgen Seleznov, rakiplerinden sıyrılarak kendisine şut açısı yarattı. Daha sonra Seleznov’un vuruşunda kaleci Gentian Selmani topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamındaki korner atışında Anıl Karaer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek oyun alanına döndü.

66’ncı dakikada Bursaspor bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağ kanattan topu getiren Burak Kapacak’ın ortasında Yevgen Seleznov, kale ağzında kayarak topa dokundu ancak meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde dışarı çıktı.

69’uncu dakikada orta alandan Burak Kapacak’ın topu getirerek pasını boş durumdaki Yevgen Seleznov’a aktardı. Seleznov’un sağ çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından dışarı gitti.

73’üncü dakikada Traore’nin, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gentian Selmani, topu iki direğin birleştiği noktadan çıkardı.

80’inci dakikada Ekol Göz Menemenspor atağında, Yevgen Seleznov’un topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Bursaspor cephesinin yoğun itirazları sonrası teknik direktör İrfan Buz kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Samet Ali Kaya’nın vuruşunda sağına gelen topu çelen Çağlar Şahin Akbaba kritik bir kurtarışa imza attı.

82’nci dakikada hızlı atağa çıkan Ekol Göz Menemenspor’da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Yerden yaptığı vuruşta topa ayaklarıyla müdahale eden kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Kamil Çetin (xx), Bilal Gölen (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx), Abdullahi Shehu (xx), Mamadou Diarra (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx) (Dk. 82 Serdar Özkan x), Aykut Akgün (x) (Dk. 58 Emirhan Aydoğan x), Burak Altıparmak (x) (Dk. 70 Sedat Dursun x), Burak Kapacak (xx), Recep Aydın (x) (Dk. 70 Ali Akman x), Abdou Razack Traore (x), Yevgen Seleznov (xx) (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Gentian Selmani (xxx), Rıdvan Koçak (xx), Ali Keten (xx), David Domgjonas (xxx), Okanlawon Olatunbosun (xx), Cem Çelik (xx) (Dk. 46 Murat Erdemir x), Tayfun Aydoğan (xx), Murat Elkatmış (x) (Dk. 78 Harun Kavaklıdere x), Özkan Yıldırım (xx) (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu x), Mehmet Boztepe (xxx), Samed Ali Kaya (x) (Dk. 89 Selim Aydemir ?)

GOLLER: Dk. 24, Dk. 40 Yevgen Seleznov (Pen.) (Bursaspor) - Dk. 15 David Domgjonas, Dk. 47 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR: Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer (Bursaspor) - Cem Çelik, Okanlawon Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Özkan Yıldırım, Gentian Selmani (Ekol Göz Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 İrfan Buz (T.D.) (Bursaspor)