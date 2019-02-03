Spor Toto Süper Ligi’nde 20’nci haftanın perdesi Bursa’da kapanıyor. İki renkdaş takımı karşı karşıya getirecek mücadelede Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Bursa temsilcisi haftaya 23 puanla girerken, Konya ekibinin ise 31 puanı bulunuyor. Son dört maçında kaybetmeyen iki takımda galibiyet peşinde olacak.

Bursaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

Bursaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Bursaspor: Muhammed, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Aytaç, Badji, Yusuf, Saivet, Tunay, Umut

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Milosevic, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Jahovic

Ev sahibi takımda cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Diafra Sakho sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Atiker Konyaspor'da ise Hurtado, Hadziahmetovic, Jonsson, Traore ve Selim Ay'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bursaspor üstün...

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor’un üstünlüğü göze çarptı. 31 maçın 14’ünü Bursa temsilcisi kazanırken, 8 karşılaşmada ise gülen taraf Konya ekibi oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan maç ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bursa Konya'ya şans tanımıyor

Bursaspor rakibine iç saha maçlarında da ezici bir üstünlük kurdu. Bursa temsilcisi, Atiker Konyaspor’u sahasında ağırladığı 15 maçta yalnızca bir kez kaybetti. Bursaspor 11 galibiyet alırken, 3 mücadele de eşitlikle sonuçlandı. Atiker Konyaspor’un tek galibiyeti ise 22 Mart 2014 tarihinde oynanan lig maçında gelirken; seyircisiz oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1’lik skor ile kazandı.

Bursaspor evinde galibiyete hasret

Bursaspor, bu sezon iç sahada ise dilediği puanları toplayamadı. 10 maçta rakiplerini ağırlayan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerde 14 puanı hanesine yazdırabildi. Evindeki ilk 5 maçlık dilimi yenilgisiz tamamlayan Bursaspor, sonraki 5 maçında ise 2 kez rakiplerine mağlup oldu. Toplamda evindeki maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, sahasında 3 maçtır da galip gelemiyor.

Konyaspor çıkışa geçti!

Atiker Konyaspor ise teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman’ın gelişinin ardından çıkış gösterdi. Kocaman’ın başında çıktığı 7 maçta Konya temsilcisi, 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece bir kez mağlup oldu. Dış sahada son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yenen Atiker Konyaspor, böylelikle 6 maçlık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Konya ekibi geçen hafta da evinde Antalyaspor’u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.



