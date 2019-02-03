Bursaspor - Konyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Ligi’nde 20’nci haftanın perdesi Bursa’da kapanıyor. İki renkdaş takımı karşı karşıya getirecek mücadelede Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Bursa temsilcisi haftaya 23 puanla girerken, Konya ekibinin ise 31 puanı bulunuyor. Son dört maçında kaybetmeyen iki takımda galibiyet peşinde. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...





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Bursaspor - Konyaspor ilk 11'ler...

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir

Konyaspor: SSerkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic

Bursaspor üstün...

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor’un üstünlüğü göze çarptı. 31 maçın 14’ünü Bursa temsilcisi kazanırken, 8 karşılaşmada ise gülen taraf Konya ekibi oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan maç ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



