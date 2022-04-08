Bursaspor Kocaelispor maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Barış Yalım / BURSA (İHA)