Bursaspor - Kocaelispor maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor - Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı. 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 5 TL’den başlıyor. Mücadele kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara ücretsiz olacak

Timsah Park’ta 20.30’da başlayacak olan kritik müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL

Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL

Batı Alt Tribünü: 50,00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL

1963 Tribünü: 150,00 TL

İHA