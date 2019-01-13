Bursaspor, Kerim Frei ve Patrick Twumasi transferlerini bitiriyor

Transfer yasağı nedeniyle Antalya kampına altyapı çıkışlı 16 oyuncuyu götürmek zorunda kalan ve günlerdir bu sorunu çözemeyen Bursaspor’da, yönetimden müjdeli haber...

Teknik direktör Samet Aybaba’nın baskısı sonrası çalışmaları hızlandıran Başkan Ali Ay, gereken maddi kaynağı buldu. Buna göre Bursa’daki kulüp arazilerinden birini satacağı öğrenilen yönetim, transfer tahtasını açacak. 12 milyon TL’ye ihtiyacı olan Yeşil-Beyazlılar, önümüzdeki hafta bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Timsah’ın transferde alacağı oyuncular da belli. Bursaspor, öncelikle hücuma iki takviye yapacak.

Başakşehir’in gönderme kararı aldığı Kerim Frei ile görüşen Timsah, oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti.

Kiralık olarak gelecek

Gündemdeki diğer isim de bir hayli tanıdık: Patrick Twumasi... Sezon başında gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Ganalı forvet bu kez Timsah olmaya çok yakın.

La Liga ekibi Alaves’te bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulan Twumasi, kiralık olarak Bursaspor’a gelecek.

Safa Can Konuksever