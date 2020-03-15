Bursaspor kayıplarda!

TFF 1. Lig’de zirve hesapları yapan Bursaspor ile ligde kalma savaşı veren Boluspor kapıştı. Timsah, maça etkili başladı. 7’de Seleznov’un müthiş kafasında kaleci Mosquera geçit vermedi. Ancak pozisyonun devamında kazanılan köşe vuruşunda Traore’nin indirdiği topu tamamlayan Selçuk Şahin açılışı yaptı: 1-0. 12’de Seleznov’un çevirdiği topa kaleci Mosquera, parmaklarıyla dokundu. Konuk ekip, ilk tehlikeli atağını 17’de gerçekleştirdi. Mustafa’nın ortasında Kidric’in kafa vuruşunda top auta gitti.

Çağlar devleşti

20’de karşı karşıya pozisyonda Kidric’e, kaleci Çağlar müdahale etti. Ancak dönen topu tamamlayan Mustafa Durak, maça denge getirdi: 1-1. 38’de Mustafa’nın pasında Melih’in şutu, kornere gitti. 1 dakika sonra Mustafa’nın harika volesinde Çağlar kalesinde devleşti. 45+1’de Traore’nin kullandığı serbest vuruşta Seleznov’un vuruşunu stoper İsmail çizgiden çıkardı.

Bolu’dan geçit yok

İkinci devrede İbrahim Üzülmez’in ekibi, gol için bastırsa da aradığı sayıyı bulamadı. 81’de Keremcan’ın ortasında Seleznov çok önemli bir fırsatı harcadı. 86’da Tayfur’un şutu yan ağlarda kaldı. Bolusporlu Kubilay’ın 88’de çektiği şut üst direkten döndü. 90+3’te Recep’in kafasında kaleci Mosquera sahnedeydi. Bu sonucun ardından ev sahibi, maç fazlasıyla 2. sıraya çıksa da son 6 maçında 5. kez puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Puanını 25 yapan ve 15. sırada yer alan Bolu ise güçlü bir rakipten deplasmanda puan alarak evine mutlu döndü.