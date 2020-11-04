Bursaspor - Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka ile karşılaşacak. TFF 1. Lig'de genç kadrosuyla başarılı sonuçlar alan Bursaspor rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Karşıyaka ise deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşmanın normal süresi berabere biterse mücadele önce uzatmalara eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek.

Bursaspor - Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz’ın düdük çalacağı maçta, Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Mehmet Kirişçioğlu yapacak.

Karşıyaka 10 yıl sonra Bursaspor'a rakip!

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'la 10 yıl aradan sonra karşılaşacak. Ligde altyapı patentli oyuncularla sahaya çıkan iki takımın da kupada gençleri sahaya sürmesi bekleniyor. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım son olarak 2010-2011 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İzmir'de 21 Aralık 2010'da oynan kupa maçını Bursaspor 2-0 kazandı.

Ligde yoluna devam eden Bursaspor, kupada bu sezon ilk maçına çıkacak. Son yıllarda kupada dilediği başarıya ulaşamayan Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon kupaya 5. Tur mücadelesinde veda etti. Önceki sezon da 4. Tur mücadelesinde havlu atan Bursa ekibi, kupadaki son başarısını 2015 yılında gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, Galatasaray karşısında çıktığı finali 3-2 kaybederken, sonrasında başarı sağlayamadı.

Bursaspor ligde moralli

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu son verdi. Bursa temsilcisi, sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 4-2’lik skorla geçti. Bu sezon sahasında 4 maça çıkan Bursa ekibi, ilk iki maçını kaybederken; sonraki iki maçını da kazanmasını bildi. TFF 1’inci Lig’de 8 maçı geride bırakan Bursaspor, 10 puanla 11’inci basamakta yer alıyor.

Karşıyaka formda başladı

İzmir temsilcisi Karşıyaka, kupaya 2. Tur’dan katıldı. İzmir’de konuk ettiği Bergama Belediyespor’u 3-0’luk skor ile geçen Karşıyaka, adını bir üst tura yazdırdı. Bu sezon lige de iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, geride kalan 7 maçında yenilgi yüzü görmedi. Karşıyaka, çıktığı mücadelelerin 5’ini kazanırken, diğer iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda da çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Karşıyaka, dış saha maçlarında da etkili bir görüntü çizdi.



