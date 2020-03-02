Bursaspor kan kaybetmeye devam ediyor

Deplasmanda Erzurumspor’a yenilen, evinde Altay’la berabere kalan Bursaspor son darbeyi İstanbul’da yedi. Yeşil-Beyazlılar, yine tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdiği bir maçta puan kaybı yaşadı. Ümraniyespor’a konuk olan Timsah, 6. dakikada öne geçtiği maçta üstünlüğü 70. dakikaya kadar koruyabildi.

Nouri’nin bu dakikadaki golüne engel olamayan İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, zirve yarışında çok önemli 3 puan bıraktı. 79. dakikada Shehu’nun atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlayan Bursaspor, haftayı 41 puanla bitirirken zirvenin tam 8 puan gerisinde kaldı. 36 puana ulaşan İstanbul ekibi ise Play-Off potasının içine girmeyi başaramadı.