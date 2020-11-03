Bursaspor kampa girdi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın sahasında Karşıyaka ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını bitiren Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İHA