Bursaspor kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti

Milli takım arasını kamp yaparak değerlendirecek olan Bursaspor, bu sabah saatlerinde Bolu’ya hareket etti.

06 Ekim 2020, Salı 11:05 Son Güncelleme:
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Bursaspor kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti. Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile sezona devam edecek olan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er, kamp çalışmalarını oldukça önemsiyor. Sezon başında takım içinde yaşanan Covid-19 problemi sebebiyle kamp çalışmalarını iptal eden ve sadece 1 hazırlık maçı yaparak lige başlayan Bursaspor, bunun sıkıntısını da oldukça yaşadı.

6 gün sürecek olan kamp çalışmalarında 2 hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek.

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