TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti. Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile sezona devam edecek olan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er, kamp çalışmalarını oldukça önemsiyor. Sezon başında takım içinde yaşanan Covid-19 problemi sebebiyle kamp çalışmalarını iptal eden ve sadece 1 hazırlık maçı yaparak lige başlayan Bursaspor, bunun sıkıntısını da oldukça yaşadı.

6 gün sürecek olan kamp çalışmalarında 2 hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek.