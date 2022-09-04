Bursaspor kafilesi Afyon’a hareket etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında yarın Afyonspor’la karşılaşacak olan Bursaspor , bugün maçın oynanacağı Afyon’a hareket etti. Bursa’daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım kara yoluyla Afyon’a hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların yüzlerinin güldüğü ve oldukça moralli olduğu gözlendi.

Personelin yolcu ettiği Bursaspor kafilesi, Afyon’da da yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Zafer Stadı’ndaki mücadele yarın saat 20.00’de başlayacak.

Bursaspor’un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var

Bursaspor’un yarın akşam saat 20.00’de oynayacağı Afyonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Listede 22 futbolcu yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında yarın Afyonspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde Afyon’a hareket eden yeşil-beyazlı kafilede 22 futbolcu yer alıyor. Bursaspor’un yarın forma şansı bekleyecek isimler şu şekilde:

"Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Eren Tunalı, Emir Kayacık, Abdullah Tazgel, Hamza Baran Arıkan, Ozan İsmail Koç, Eren Karaman, Bilal Güney, Kubilay Sönmez, Deniz Dirk Knibbe, Tuğhan Yıldız, Mustafa Genç, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Seçkin Batuhan Fırıncı, Eren Güler ve Berat Altındiş."

İHA