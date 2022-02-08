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Bursaspor, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin’in ardından Joao Pedro'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

08 Şubat 2022, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Bursaspor , Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin'den sonra Joao Pedro transferini de resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü, “Ailemize Hoş Geldin Joao Pedro” ifadeleriyle golcü oyuncuyu renklerine bağladığını kamuoyuna duyurdu.

İHA

Enver Cenk Şahin Bursaspor’da


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