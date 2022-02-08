Bursaspor , Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin'den sonra Joao Pedro transferini de resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü, “Ailemize Hoş Geldin Joao Pedro” ifadeleriyle golcü oyuncuyu renklerine bağladığını kamuoyuna duyurdu.

İHA



