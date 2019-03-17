Bursaspor isyan etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ligin hem alt kısmını hem de üst kısmını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor maça fırtına gibi başladı ve skoru dahailk yarıdan 2-0'a getirdi. Ancak Galatasaray'da ilk yarının sonuna doğru golü atan Ndiaye Sarı Kırmızılıları umutlandırdı. 2. yarıda Fatih Terim'in öğrencileri önde baskı yaparak skoru 3-2'ye getirmeyi bildi ve sahadan 3 puanla ayrılarak Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken Bursaspor ise 28 puanda kalarak ateş hattının bir adım önünde kaldı. Ev sahibi ekip taraftarının büyük desteğine rağmen Sarı Kırmızılı ekibe direnemedi ve sahadan yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı.

Mücadelenin ardından hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarına tepki gösteren Bursaspor cephesi bu kez de sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulundu.

Bursaspor mesajında şu ifadelere yer verdi:

Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre`ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de sizde düdük de ama vicdan nerede!!!