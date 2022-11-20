Bursaspor-Isparta 32 Spor maç sonucu: 1-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Bursaspor , sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenildi.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Niyazi Atakan Ataseven, Fatih Karatağ
BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel (Kerem Kök dk. 85), Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş (Barış Dalkıran dk. 56), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Enver Cenk Şahin, Mustafa Genç (Ömer Görgüc dk. 46 ), Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 60), Berat Altındiş (Melih Sağlam dk. 46)
ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç, Musa Nizam, Halil Duman, Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Cem Özdemir, Abdullah Topkara (Serhan Yılmaz dk. 70), Cemal Kızılateş (Soner Birinci dk. 82), Hüseyin Afkan, Erdem Seçgin, Bahattin Demircan
GOLLER: Bahattin Demircan (DK. 47), Samer Karakoç(DK.90+5) (Isparta 32 Spor), Furkan Emre Ünver DK: 90+2 (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Samet Karakoç (dk. 90+6) (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Musa Nizam (Isparta 32 Spor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)