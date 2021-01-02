Bursaspor ilk yarıyı boş geçmedi

Bursaspor’un genç futbolcuları zoru başardı. Sezon başında transfer yasağı sebebiyle kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapı tabanlı futbolcuları ile mücadele eden yeşil-beyazlı takım, her maçta gol atma başarısı gösterdi.

Oynadıkları Ankara Keçiörengücü maçıyla birlikte sezonun ilk yarısını tamamlayan Bursaspor, çıktığı 20 resmi müsabakada da rakip ağları sarstı. Yeşil-beyazlı takım, ligde 17 maçta 31 gol kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maçta 7 gol attı.

TFF 1. Lig’de bu kulvarda rakibi olmayan Bursaspor’un başarısına sadece Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ortak oldu.

İHA