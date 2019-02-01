Bursaspor iki eksikle Konyaspor maçına hazırlandı

Bursaspor, Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı devam eden Sakho antrenmana katılmadı, kaleci Okan Kocuk ise salonda çalıştı.

01 Şubat 2019, Cuma 19:23
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Bursaspor iki eksikle Konyaspor maçına hazırlandı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve el topu oyunuyla devam eden antrenmanın son bölümde taktik çalışıldı.

Sakatlığı süren Diafra Sakho antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Okan Kocuk salonda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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