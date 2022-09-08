Bursaspor hırs küpü!

TFF 2. Lig’in 3.haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bu akşamv saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sonuçlandırma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursasporlu futbolcuların sert ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. (İHA)