Bursaspor hasrete Balıkesir’de son vermeyi amaçlıyor

TFF 1’inci Lig’de son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen ve 4 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor, 27’nci hafta mücadelesinde yarın Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanına çıkacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele saat 19.00’da başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Ramazan Keleş’in düdük çalacağı maçta, Keleş’in yardımcılıklarını Murat Şener ve Cemal Alpay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Ergün.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki ekip, yarınki mücadele ile birlikte 6’ncı kez resmi maçta kozlarını paylaşacak. Daha önce oynanan 5 mücadelede Bursaspor 3 kez kazanırken, diğer maçlarda birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İki ekip hazırlık maçlarında ise 10 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin tamamını ev sahibi ekipler kazanırken; Bursaspor 7 galibiyet elde ederken, Balıkesirspor ise 3 kez maçı önde tamamladı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan lig maçında ise taraflar, golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

YEŞİL BEYAZLILARIN GALİBİYET HASRETİ

Ligde son galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde eden Bursaspor, son 4 maçtır kazanamazken bu süreçte 3 puan toplayabildi. Deplasmandaki BB Erzurumspor yenilgisinin ardından Bursa temsilcisi; sırasıyla Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında bir puana razı oldu. Zirvedeki Hatayspor ile arasındaki puan farkı 8 olan Bursa temsilcisi, haftaya 42 puanla 4’üncü sırada girerken, mutlak galibiyeti hedefliyor.

BALIKESİRSPOR, YUSUF ŞİMŞEK İLE ÇIKIŞTA

34 puanla 10’uncu basamakta haftaya giren Ekol Hastanesi Balıkesirspor ise, teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek’in gelişinin ardından yükselişe geçti. Şimşek öncesin son 11 maçında yalnızca bir galibiyet alan Balıkesir ekibi, yeni teknik adamıyla birlikte çıktığı 6 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son 4 haftadır kaybetmeyen Balıkesir temsilcisi, topladığı 6 puanla da kendisini alt sıralardan ilk 10 sıranın içerisine dahil etti.

BURAK VE SHEHU DÖNÜYOR

Bursaspor’da kart cezaları sona eren Burak Altıparmak ve Abdullahi Shehu, Balıkesirspor karşısında forma şansı bulmaları halinde sahada yer alabilecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve iyileşmesinin ardından son oynanan İstanbulspor maçında oyuna sonradan dahil olarak bir de asist gerçekleştiren Burak Kapacak’ın da bu maçta forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı devam eden Serdar Özkan ve cezası bu maç ile birlikte son bulacak Özer Hurmacı görev alamayacak.

DHA