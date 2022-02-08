Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve Gaziantep FK’dan Enver Cenk Şahin ile Yusuf Türk’le kiralık olarak anlaşan yeşil beyazlılar, aradığı forveti de Portekiz’de buldu.

Bursaspor , Pacos Fereira forması giyen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Pedro Silva ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Joao Pedro Silva için bonservis ödemeyecek yeşil beyazlıların, sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Kaynak: Olay