Bursaspor, günü çift antrenmanla tamamladı

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünün ardından futbolcular ikiye ayrıldı. Bir grup tempolu koşular yaparken diğer grup dar alanda tempolu çift kale maçlar yaptı. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.



















