Bursaspor-Göztepe maçında rekor kırılacak!

Bursaspor Yönetim Kurulu, sezon finali niteliği taşıyan Göztepe maçı öncesi bilet fiyatlarında indirime giderken, taraftarlardan da büyük ilgi geldi.

20 bin kombinesi olan Timsah’ta 17 bin biletin satıldığı ifade edildi. Göztepe taraftarı da 2 bin 165 bilet aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduracak. Şehirde ise farklı bir atmosfer yaşanıyor. Bursaspor taraftarları, şehrin pek çok noktasına astığı pankartlarla birlikte seferber oldu. Bursasporlu oyuncuların tesislere giderken kullandığı İzmir yolunda asılan pankartlarla taraftarlar oyunculara mesaj verdi.

Fener maçını geçecek

Zorlu karşılaşma için 3 bin civarında koltuk basın, protokol, loca ve sponsorlara ayrıldı. Güvenlik için de 3 bin koltuk ve satışa sunulmayan 400 civarı ilk sıra koltuğu ise boş kalacak. Bu rakamlar dikkate alındığında ise Bursaspor-Göztepe karşılaşmasına 2-3 bin civarında biletin satış için kaldığı belirtiliyor. Bugüne kadar en yüksek seyirci rakamına geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan maçta ulaşılan Bursaspor’u 38 bin 108 taraftar desteklemişti. Bu sezon da Galatasaray’ın 3-2 kazandığı maçta tribünde 30 bin 825 biletli seyirci yer almıştı.