Bursaspor, Giresunspor maçının biletlerini satışa çıkardı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor'un Giresunspor'u ağırlayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.

TFF 1. Lig’in 14'üncü haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Giresunspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan mücadele için biletler sabah saatleri itibariyle satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise 15-200 lira arasında değişiyor.

Bilet fiyatları şöyle;

Goldsit 1963 Trübünü: 250,00 TL

VIP 1.Balkon: 120,00 TL

VIP 1.Balkon(203,228,229. Bloklar): 95,00 TL

Batı Alt Tribün: 95,00 TL

Batı Alt Tribün(103,129. Bloklar): 75,00 TL

Doğu Alt Tribün: 35,00 TL

Doğu Üst Tribün: 25,00 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 15,00 TL

TOFAŞ Tribünü : 15,00 TL

Misafir Tribünü: 19,50 TL

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