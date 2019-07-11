Bursaspor, giden oyunculardan 21.5 milyon lira tasarrufu sağladı

Bursaspor Kulübü, mali kriz nedeniyle tasarrufa giderken kulübün birçok noktasında ayrılıklar gerçekleşti. Personelin bir kısmıyla da yol ayrımına giden yeşil beyazlı kulüp, aynı zamanda bazı oyuncularına da veda etti. Özellikle yıllık ücreti yüksek oyuncuların takımdan ayrılması ise kulübü, ekonomik açıdan önümüzdeki sezona dair büyük bir yükten kurtardı. Buna göre Bursaspor Kulübü, Stephane Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Ertuğrul Ersoy ve Santiago Vergini’nin takımdan ayrılmasıyla toplamda yaklaşık 21.5 milyon liralık yıllık maaş ücreti tasarrufu sağladı.

OKAN VE ERTUĞRUL’UN FEDAKARLIĞI RAHATLATTI

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Bursaspor’da takımdan ayrılma kararı alan Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk’un yaptığı fedakarlık da kulübün nefes almasını sağladı. Altyapıdan yetişen iki oyuncu ihtar sürelerinin bitmesine bir gün kala Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ile anlaştı. Anlaşma çerçevesinde Ertuğrul 2.5 milyon, Okan da 1 milyon liralık alacağından vazgeçti. Böylelikle serbest de kalmayan iki oyuncudan Ertuğrul 750 bin Euro, Okan da 450 bin Euro karşılığında transfer olarak bu paraları kulübüne kazandıracak.

YILLIK MAAŞLARINI ÖDEMEKTEN KURTULDU

Basına yansıyan rakamlar dikkate alındığında; 5 oyuncu arasında en yüksek maaşı Stephane Badji alıyordu. Geçtiğimiz sezon başı Bursaspor ile 3 yıllığına anlaşan Senegalli oyuncu, yıllık 870 bin Euro kazanıyordu. Badji, 400 bin Euro’ya Bulgaristan’ın Ludogorets Kulübü’ne transfer olarak kulübüne para da kazandırdı. Bursaspor ile 2 sezon önce anlaşan ve üçüncü yılında 900 bin Euro maaş alacak olan Yusuf Erdoğan da sözleşmesini TL’ye çevirmişti. Yusuf takımdan ayrılınca Bursaspor, genç oyuncudan TL bazında 4 milyon 680 bin liralık tasarruf etmiş oldu. Geçen sezon içerisinde sözleşmesini yenileyen Ertuğrul Ersoy’un yıllık ücreti bonuslarla birlikte 3 milyon 250 bin, Aytaç Kara’nın ise yıllık maaşı 3 milyon 564 bin liraydı. Takımdan gönderilen Santiago Vergini de kalması halinde yıllık 800 bin Dolar alacaktı.

Böylelikle Bursaspor, yollarını ayırdığı 5 oyuncun sadece maaşlarından 21 milyon 487 bin lira gibi bir tasarruf sağlamış oldu.

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)