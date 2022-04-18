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Bursaspor, Gençlerbirliği maçının saat değişikliği başvurusunu geri çekti

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği ile yarın akşam 18.00’de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Gençlerbirliği maçının saat değişikliği başvurusunu geri çekti

Bursaspor ’dan yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü olarak; Büyük Bursaspor taraftarının takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı bilinci ile 19 Nisan Salı günü saat 18.00'de oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve Gençlerbirliği Futbol Kulübü’ne yapmış olduğumuz başvuruyu geri çekiyoruz. Omuz omuza savaşacağımız bu süreçte, tüm taraftarımızın tek ses, tek yürek olacağına inanıyoruz. Değerli taraftarımıza duyurumuzdur” ifadelerine yer verildi.

Barış Yalım / BURSA (İHA)

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