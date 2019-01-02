Transfer yasağını kaldırıp takviye yapacak olan ve atacağı adımlar merakla beklenen Bursaspor’un gündemine her geçen gün farklı bir isim giriyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, hücum bölgesine takviye isterken Yeşil- Beyazlılar’ın Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen Gelmin Rivas ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis’in takım arkadaşı olan 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor. Bu sezon 10 maça çıkan ve 1 gol atan Venezuelalı futbolcu, 4 kez de ülkesinin milli takımında görev yaptı.

Kariyerinde Avrupa’da hiç oynamayan Rivas’ın maliyetinin düşük olduğu belirtiliyor.