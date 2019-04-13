Bursaspor geçen sezonu mumla arıyor

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, Trabzonspor’a da sahasında 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Ligdeki son 8 maçında 6’ncı yenilgisini alan yeşil beyazlılar, kötü gidişatını önleyemezken, aynı zamanda üst üste üçüncü karşılaşmasında da puan alamadı. Geride kalan 28 haftada sadece 5 kez kazanabilen ve lig sonuncusu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan sonra ligin en az galibiyet alan takımı olan Bursaspor, bu gösterdiği performans ile de geçen sezonları mumla arattı.

SON 2 SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Ligde geride kalan 28 haftada 28 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, küme düşme korkusunu hissettiği son 2 sezonun oldukça gerisinde kaldı. Bursaspor geçtiğimiz sezon 28’inci hafta sonrasında 33 puan toplarken, 13’üncü sırada yer alıyordu. Sonrasında 6 puan daha toplayan yeşil beyazlılar, puan cetvelindeki yerini koruyarak sezonu bitirdi. 2016/2017 sezonunda ise 28 hafta sonunda 35 puan toplayan Bursaspor, sezonun son maçında Trabzonspor’u deplasmanda yenerek 38 puana ulaşmış ve son anda ligde kalmayı başarmıştı.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Bursaspor’u bundan sonraki süreçte ise zorlu maçlar bekliyor. Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan yeşil beyazlılar, daha sonra kümede kalma savaşı veren bir başka ekip Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak. Ardından ligin son sırasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, peşi sıra Antalyaspor ile de deplasmanda karşılaşacak. Kümede kalmak için yarıştığı bir başka takım olan Göztepe’yi sezon bitiminden önceki hafta ağırlayacak yeşil beyazlılar, sonraki hafta sezonu ise Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kapayacak.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)