Bursaspor galibiyeti unuttu

Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:30
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Bursaspor galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Yeşil-beyazlılar, en son oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından 1 puan çıkarttı. Timsah, son haftalarda oynadığı güzel futbolu skora yansıtmakta sıkıntı çekiyor. Ligde son oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 3 puanı unuttu. Bursaspor, ligde en son 14. haftada BB Erzurumspor'u mağlup etti. Ayrıca Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçın sadece birini kazanırken, 6 kez rakipleri ile berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligin en fazla berabere kalan takımı

Öte yandan Bursaspor ligde de inanılmaz bir istatistik tutturdu. Timsah, ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Yeşil-beyazlılar, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

İHA

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