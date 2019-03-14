Son 3 sezondur olduğu gibi ligde yine kümede kalma telaşı yaşayan Bursaspor’da, taraftar devrede...

Timsah Arena’daki son Sivasspor mücadelesinde takımlarına inanılmaz bir destek veren ve 3-2’lik galibiyette büyük rol oynayan Yeşil- Beyazlı futbolseverler, esas şovu pazar günü Galatasaray karşısında yapmak istiyor.

Bursaspor Kulübü de, tribünleri tıklım tıklım doldurmak için müthiş bir hazırlık içinde. 2 hafta önce kentin çeşitli yerlerine Yeşil-Beyaz bayraklar astıran yönetim, bu kez özel video ile Bursalılar’ı havaya sokacak. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin yer aldığı video hazırlanırken, ‘40 bin Timsah stada’ sloganı kullanılacak.

Rekor kırılabilir

Kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak videoda, Galatasaray maçının taşıdığı büyük önem tekrar vurgulanacak. Açılışından bu yana Bursaspor’un yeni stadında en çok seyircinin izlediği maç 38 bin 108 kişi ile 8 Aralık 2017’deki Fenerbahçe mücadelesi olurken, bu kez 40 bin taraftar ile rekor hedefleniyor.