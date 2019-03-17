Bursaspor-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bursaspor ise seyircisinin desteği ile Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

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Mücadele başladı

Maç iki taraf için de oldukça tempolu bir şekilde başladı. Henüz 1. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Chedjou arka direkte kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Galatasaray ise Onyekuru'nun savunma arkasına koşuları ile pozisyon bulmaya çalıştı.

Bursaspor ve Galatasaray özellikle orta sahada kaptıkları topla hızlı çıkmaya çalıştı. 7. dakikada Saivet'in güzel pasında sol kanatta topu alan Yusuf Erdoğan son çizgiye doğru hareketlendi. İçeri çevirmek istediği top Marcao'ya çarpıp kornere çıktı.

13. dakikada Belhanda'nın rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta içeri ortaladığı topu Diagne indirdi, devamında Onyekuru ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

Muslera'dan müthiş kurtarış

Bu pozisyonun bir dakika sonrası Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Saivet'nin içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Aytaç gelişine ayak içiyle vurdu, ters ayakta yakalanan Muslera nefis bir hamleyle topu ayağıyla kornere çeldi.

Bursaspor golü buldu

15. dakikada Bursaspor Sakho ile skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan içeri sokulan Yusuf Erdoğan'ın pasında kale önündeki Luyindama'dan seken topu çizgi üzerinde Diafra Sakho tamamladı ve skor tabelasındaki dengeyi bozan isim oldu.

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Mücadelede dakikalar 18'i gösterdiğinde Bursaspor'da Onur Atasayar topsuz alanda yerde kaldı. Hakem sedye istedi. Onur sedyeyle kenara alındı. Tedavisi tamamlanan genç futbolcu oyuna devam etti.

Yusuf Erdoğan dikkat çeken isim oldu

Oyunun 20 dakikalık bölümünde Bursaspor'da Yusuf Erdoğan etkili atakları ile Galatasaray savunmasını bir hayli zorladı. Özellikle savunma arkasına sarkan toplarda Marcao ile Luyindama ikilisi bir hayli zorlandı.

Maçın 28. dakikasında sağ kanattan ilerleyen Sakho, pasında savunmadan seken topa kendi vurmayı denedi ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı. Tecrübeli forvet aşırtma şut yerine aradan Yusuf Erdoğan'a pası düşünseydi Bursaspor bir gol daha bulabilirdi. Galatasaray özellikle savunma arkasına gelen toplarda çok büyük zorluk yaşadı bu dakikaya kadar.

Bursaspor 38. dakikada zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti. Maç içerisinde sakatlık yaşayan genç futbolcu Onur Atasayar, yerini Allano Lima'ya bıraktı.

Oyuna girdikten bir dakika sonra Allano Lima Mariano'yu arkasından formasından çekince hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kazanılan serbest vuruşta Belhanda'nın ortasında Luyindama'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

Saivet'den müthiş gol

Mücadelenin 42. dakikasında Saivet müthiş bir gole imza attı ve skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan içeri sokulan Lima'nın geriye doğru çıkardığı pasta Saivet yay üzerinden ayak içiyle gelişine mükemmel vurdu ve topu Muslera'nın uzanamayacağı noktaya gönderdi. Bu golle skor maçta 2-0'a geldi.

44. dakikada bu kez sarı kartı gören isim Galatasaray'dan Luyindama oldu. Aslan'ın savunmacısı Luyindama bu kartla cezalı duruma düştü.

Ndiaye ilk yarının sonunda golü attı

Mücadelenin 45+2. dakikasında bu kez Galatasaray'da Ndiaye sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruş sonrası Mariano içeri doldurdu. Luyindama'nın kafayla çevirdiği topu kale alanı içinde Ndiaye yine kafayla ağlara yolladı.

Bu gol aynı zamanda da ilk yarının sonucu oldu ve Bursaspor 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına giren taraf oldu.

Maçın 2. yarısına her iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Bursaspor ilk oyuncu değişikliğini ilk yarıda zorunlu bir şekilde yapmıştı.

İlk yarıda Galatasaray'ı ümitlendiren isim olan Ndiaye, 2. yarının henüz başında sarı kartı gördü. 46. dakikada kartı gören tecrübeli orta saha bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Maçta dakikalar 48'i gösterdiğinde Galatasaray yüklenen taraf oldu. Sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin ortasında Ndiaye ön direkte vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta çıktı.

Maçın 11'leri

Bursaspor: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de geçen hafta Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba’yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk’u Bursaspor karşısında ilk 11’de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya ve Muğdat Çelik oturdu.

Bursaspor’da bir eksik

Bursaspor’un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima’nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho’nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.