Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı

Bursaspor arması bu kez Afrika’da minik bedenleri üzerinde yerini aldı. Nilüfer Bursasporlu İş adamları Derneği (NİLBİAD), Afrika’nın batısı Gine’ye hem yardım hem de Bursaspor sevgisi aşılamak için yeşil-beyazlı forma gönderdi. 'Mutluluk Bursaspor forması giyer' sloganı ile yola çıkan NİLBİAD, formaları Afrikalı çocuklara ulaştırmayı başardı. Formaları üzerlerine geçiren Afrikalı minik çocuklar, büyük sevinç yaşarken, Türkçe olarak da 'Yeşil beyaz, Bursaspor' diye bağırdı.

Barış Yalım / BURSA (İHA)