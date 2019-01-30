Bursaspor, Firmin Mubele'yi bitirdi

Transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba içerisinde olan Bursaspor, bir yandan da oyuncularla prensip anlaşmasına varmaya devam ederken Firmin Mubele ile her konuda el sıkıştı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:23
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Bursaspor, Firmin Mubele'yi bitirdi

Transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba içerisinde olan Bursaspor, bir yandan da oyuncularla prensip anlaşmasına varmaya devam ediyor. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın da kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Firmin Mubele ile her konuda el sıkışıldı.

Toulouse’ta forma giyen 25 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması bekleniyor.

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mubele, forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.

Bursaspor yasağın kalkması halinde ayrıca Başakşehir’den Kerim Frei’la da sözleşme imzalamak istiyor. 

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