Bursaspor, Firmin Mubele transferi için kolları sıvadı!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'la ilgili olarak Fransız basınından dev bir iddia geldi.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Yeşil Beyazlılar, Toulouse forması giyen Firmin Mubele ile yakından ilgileniyor.

Haberde Bursaspor yönetiminin 24 yaşındaki Demokratik Kongolu santrforu 1,5 sezonluğuna kiralamak istediği ifade edildi.

Toulouse ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Mubele'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen Mubele, gol ya da asist kaydedemedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler