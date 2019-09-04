Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup; Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.

Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da başlayacak. Mücadelenin Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Canlı anlatım ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

13 transfer yapıldı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağlad