Bursaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe kupada kaybettiği 1-0'lık Ümraniyespor maçının ardından Süper Lig'e Bursaspor ile karşılaşıyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe zorlu maçta Bursaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadele başladı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 19:59 Son Güncelleme:
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Bursaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

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Mücadele başladı

Maçın 11'leri

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latolevici, Saivet, Umut Nayır

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...


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