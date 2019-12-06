Bursaspor evindeki performansıyla dikkat çekiyor

TFF 1’inci Lig’de 8 Aralık Pazar günü sahasında Giresunspor’u ağırlayacak Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet çıkarırken, birinde ise berabere kaldı. Türkiye profesyonel liglerine bakıldığında; geride kalan haftalarda 11 takım evinde yenilgisizliğini sürdürürken, yeşil beyazlılar da liglerin en başarılı iç saha performansını gösteren takımlarından biri konumunda yer alıyor.

YENİLGİSİZ TAKIMLARDAN BİRİ

Türkiye profesyonel liglerinde bu sezon Manisa Futbol Kulübü, sahasında oynadığı 7 maçın 7’sini de kazanarak en iyi iç saha performansını gösterdi. Manisa temsilcisini ise puan ortalamaları bazında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ikincisi Serik Belediyespor ve TFF 1’inci Lig dördüncüsü Bursaspor takip ediyor. Bursaspor, TFF 1’inci Lig’de lider Hatayspor ile yenilgisiz iki takımdan biri konumunda bulunurken, her iki ekip de evindeki 6’şar maçta aynı performansı sergiledi.

16 PUAN TOPLADI

Bursaspor, sahasında şu ana dek 16 puan topladı. Bu sezon sahasındaki ilk maçında Akhisarspor’u 2-1 ile geçen yeşil beyazlılar; sonraki maçlarında Osmanlıspor’u 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0, Cesar Group Ümraniyespor’u 2-1 yendi. Akabinde evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Bursaspor, son olarak evinde oynadığı maçta Keçiörengücü’nü 1-0 yendi. Yeşil beyazlılar, evinde oynadığı 6 maçta 9 gol atarken 3 golü kalesinde gördü.

DHA